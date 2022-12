Mini PC con i7, 16GB RAM e 512GB SSD: coupon sconto di 120€ su Amazon

Grandissima occasione su Amazon per portarsi a casa un potente mini PC dotato di una scheda tecnica che lo rende adatto non solo per il lavoro, ma anche per il gioco e l’intrattenimento domestico. Fino ad esaurimento scorte, puoi sfruttare infatti il coupon sconto di 120 euro: ti basta applicarlo in pagina per pagare il PC ad un prezzo mai visto.

Grazie alla spedizione Prime inclusa e alla disponibilità immediata potrai riceverlo a casa subito. Scoprirai quanto sia vera l’affermazione secondo la quale le dimensioni non contano: questo piccolo PC nasconde davvero tanta potenza.

Mini PC potente anche per il gaming: l’offertona Amazon

Stiamo parlando del resto di un Mini PC dotato di processore Intel Core i7-10810U con frequenza di clock massima fino a 4.9GHz, affiancato da 16GB di RAM, SSD da 512GB espandibile grazie ad appositi slot SATA da 2,5″ presenti all’interno.

Con Windows 11 Pro preinstallato, il computer comprende anche una serie di porte pensate per soddisfare ogni tua esigenza: 2 HDMI, 1 VGA, 1 USB-C, 1 RJ45, 4 USB3.0 e connettività WiFi6 e Bluetooth 5.2 di ultima generazione.

Il tutto all’interno di una scocca veramente minimal che ti permette di installare il Mini PC dove vuoi e creare una postazione di lavoro, da gioco o da intrattenimento semplice e pulita.

Non ti rimane che approfittare subito del coupon sconto di 120 euro per pagare il piccolo computer ad un prezzo veramente eccezionale. Anche se Natale è passato, è sempre tempo per un ottimo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.