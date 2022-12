Mini PC con Intel 11, 16GB RAM e 512GB SSD: solo 279€ in offerta Amazon

Le offerte di fine anno di Amazon ci permettono di consigliarti dei Mini PC a prezzi veramente eccezionali. Come nel caso di questo prodotto di NiPoGi che include processore Intel 11a generazione, 16GB di RAM, SSD da 512GB e supporto a doppio display a soli 279 euro. Merito del coupon sconto di 110 euro che trovi direttamente in pagina.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime sarà a casa tua già nella giornata di domani pronto a rivoluzionare la tua postazione di lavoro, svago e intrattenimento. Perfetto per ogni comune esigenza.

Un super Mini PC a soli 279 euro: è il regalo Amazon

Considerato il prezzo, questo Mini PC è veramente regalato dall’alto di una scheda tecnica che comprende un processore Intel Jasper Lake di undicesima generazione affiancato da 16GB di RAM e ben 512GB di memoria interna tramite SSD, espandibile comunque a piacimento grazie allo slot SATA incluso.

Il Mini PC supporta inoltre la connettività WiFi dual-band 2.4G+5G per una navigazione e uno streaming senza intoppi: e con il bluetooth 4.2 puoi connetterti facilmente ad altri dispositivi.

Le interfacce includono porte USB 3.0, USB di tipo C, HDMI, LAN, Jack per microfono e cuffie e supporto al doppio display, perfetto per creare una postazione di lavoro ancora più immediata e completa. Le dimensioni della scocca sono veramente ridicolo e ti permettono di posizionarlo persino direttamente sul monitor, per una postazione totalmente minimal.

Approfitta subito del coupon sconto di 110 euro prima che finisca e paga questo fantastico Mini PC a soli 279 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Serve altro?

