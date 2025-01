Mini PC con Intel, 16GB di RAM e SSD 500GB a 169 euro con il coupon Amazon (-60€)

Questo Mini PC per casa o ufficio, ideale per lavoro, studio e intrattenimento, è protagonista di una strepitosa opportunità su Amazon. Attivando il coupon che trovi in pagina, alla voce “Applica coupon 60€“, potrai pagarlo soltanto 169 euro invece di 229. Il prezzo include la spedizione Prime. Ti consigliamo di affrettarti però perché sono rimasti pochissimi pezzi.

Mini PC Trigkey G4: la scheda tecnica

Considerato il prezzo al quale lo acquisterai, vista la scheda tecnica questo Mini PC è un vero affare essendo dotato di processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione, con 4 core e 4 thread fino a 3,4 GHz, affiancato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD M.2 da 500GB. Avrai prestazioni, spazio e velocità a sufficienza per ogni attività.

La scheda grafica integrata Intel ti aiuterà a gestire fino a due monitor contemporaneamente grazie alla presenza di due porte HDMI. Un quadro di connettività che è completato da 4 porte USB 3.2 Type-A a 10 Gbps, 1 porta LAN Gigabit e jack audio, oltre alla presenza di moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.2.

Il Mini PC arriva a casa con Windows 11 Pro già preinstallato e pronto all’uso e sfrutta un sistema di raffreddamento avanzato tramite una grande ventola silenziosa e un dissipatore in rame: potrai lavorare in tutta tranquillità senza del fastidioso rumore.

Ideale per uffici, istruzione, casa e smart working, con questo Mini PC ti porti a casa un desktop completo a poco prezzo. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 169 euro.