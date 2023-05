Mini PC con Intel, 16GB RAM e SSD 500GB a soli 210 euro (coupon Amazon)

I Mini PC, come sai se segui le nostre pagine, sono ormai diffusissimi in tutto il mondo. Compatti, pratici e incredibilmente veloci e potenti per soddisfare diverse esigenze, sono rapidamente diventati tra gli oggetti più venduti e ricercati. Merito anche di Amazon e delle sue offerte molto interessanti.

Oggi allora ti parliamo del Mini PC TRIGKEY G4, che è in offerta su Amazon a soli 210 euro, grazie al coupon sconto di 89 euro che puoi applicare direttamente in pagina. Le scorte e i coupon sono a disponibilità limitatissima.

Mini PC Trigkey G4: veloce e compatto, perfetto per casa e ufficio

l Mini PC TRIGKEY G4 è un piccolo gioiello di tecnologia che ti permette di svolgere tutte le tue attività quotidiane con facilità e rapidità. Dotato di un processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione, il Mini PC offre prestazioni superiori del 40% rispetto ai precedenti modelli e consuma solo 15 W di energia. Puoi usarlo per il lavoro domestico, l’ufficio, le applicazioni multimediali e anche per il gaming di base.

Il piccolo desktop dispone di 16 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz e di un SSD M.2 NVME da 500 GB, che garantiscono una qualità e una fluidità eccezionali. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB con un SSD o HDD da 2,5 pollici. Il corpo del PC include quattro porte USB 3.2 Gen2, che ti consentono di trasferire dati a una velocità massima di 10 Gbps e di collegare diversi dispositivi esterni come tastiere, mouse, microfoni e altoparlanti.

Per un lavoro a 360 gradi hai il supporto alla visualizzazione di due schermi 4K a 60 Hz tramite due porte HDMI, ideale per l’intrattenimento domestico, i film e le videoconferenze. Puoi goderti una qualità dell’immagine straordinaria e aumentare la tua produttività lavorando su più attività contemporaneamente.

Infine, ecco anche il supporto per Wi-Fi 5 dual band, il Bluetooth 4.2 e il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato. Puoi usarlo per server, dispositivi di sorveglianza, dispositivi da ufficio, display, proiettori, TV e altro ancora.

