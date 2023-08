Mini PC con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a metà PREZZO su Amazon

Sei pronto a scoprire una vera offerta imperdibile? Il Mini PC NiPoGi GK3 Plus è disponibile su Amazon a soli 199 euro, invece del prezzo originale di 399 euro, grazie a un esclusivo coupon sconto da applicare in pagina.

Questo è il momento perfetto per garantirti un potente e versatile Mini PC a metà del prezzo, per lavorare, divertirti e svolgere ogni attività con la massima efficienza.

Mini PC a metà prezzo: un’occasione da non perdere

La vera potenza di questo Mini PC risiede nel suo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione. Questa CPU, con frequenza fino a 3,4GHz, 4 core e 4 thread, offre prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti come Jasper Lake. Il risultato è un’esperienza più fluida e veloce, ideale per il lavoro da casa, l’ufficio o il multitasking multimediale.

NiPoGi GK3 Plus Mini PC è dotato di 16GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512GB. Questo ampio spazio di archiviazione consente di gestire file di grandi dimensioni e velocizza l’esecuzione delle attività. Inoltre, puoi espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione grazie all’aggiunta di un SSD o HDD SATA da 2,5″ o di un disco rigido mobile attraverso le interfacce USB3.0/2.0.

La potenza grafica non è da meno. La grafica integrata Intel UHD supporta la riproduzione video 4K UHD a 60Hz (4096×2160@60Hz), garantendo immagini nitide e dettagliate. E grazie alle interfacce HDMI e VGA, puoi collegare fino a tre schermi per svolgere diverse attività contemporaneamente, migliorando la tua produttività.

La connettività è affidabile e veloce, grazie al WiFi 5 e al Bluetooth 4.2 integrati. Naviga sul web senza interruzioni, guarda film senza buffering e scarica file in modo fluido. La connessione Bluetooth ti consente di utilizzare tastiere e mouse wireless, trasformando il NiPoGi GK3 Plus in una potente stazione di lavoro.

Non perdere l’opportunità di possedere un Mini PC di alta qualità a metà del prezzo. Acquista ora il Mini PC NiPoGi GK3 Plus su Amazon e scopri come una potenza compatta può migliorare la tua esperienza di lavoro e di gioco. Ma affrettati, l’offerta è per un tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.