Mini PC con Intel Core i5 8/120GB meno di 300 euro

Tra le offerte che aprono il nostro pomeriggio, ha catturato la nostra attenzione un interessante mini PC dedicato alla produttività. Si tratta dell’ACEPC CK6 equipaggiato con processore Intel Core i5, una soluzione ideale per chi cerca buone prestazioni, in uno spazio estremamente piccolo.

Mini PC ACEPC CK6: caratteristiche tecniche

Il CK6 monta un processore Intel Core i5-5257U da 2 core e 4 thread grazie all’Hyper-Threading di Intel per una frequenza massima di 3,1GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 120GB di memoria di archiviazione. Naturalmente non mancano le possibilità di espansione, in questo caso estese. È possibile, infatti, espandere lo spazio di archiviazione sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, sia aggiungendo un HDD/SSD da 2,5 pollici. In aggiunta è possibile espandere anche la memoria RAM fino a 16GB. Si tratta quindi di una configurazione dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane, ed estremamente versatile grazie ad una forte espandibilità.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Il pannello I/O offre ben 6 porte USB di cui quattro USB3.0. Due le porte RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, che permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse reti. Per quanto riguarda le uscite audio/video troviamo una VGA, una DisplayPort e naturalmente una HDMI che insieme permettono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente. È presente perfino una porta COM per l’utilizzo di attrezzature professionali oltre al tradizionale jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. Chiudono le connessioni wireless che offrono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è possibile acquistare su Amazon il CK6 a soli 299,90 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.