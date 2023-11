Mini PC con Intel i5-8259U: MEGA coupon sconto di 140 euro

Se stai cercando un mini PC potente e versatile per soddisfare tutte le tue esigenze di elaborazione, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, è disponibile un’offerta imperdibile su un Mini PC Intel i5-8259U di 8a generazione, grazie a un coupon sconto eccezionale di 140 euro. Questa è un’opportunità unica per acquistare un dispositivo di altissima qualità a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 259,00 euro.

Mini PC con Intel i5-8259U: le scorte a disposizione sono quasi finite

Questo Mini PC ACEMAGICIAN è alimentato da un processore Core i5 8259U con quattro core fisici e otto thread, garantendo una frequenza base di 2,3 GHz e una frequenza turbo di 3,8 GHz. Con una cache L3 da 6 MB, questo mini PC è in grado di gestire senza sforzo attività quotidiane come navigazione web, streaming video, elaborazione di testi e fogli di calcolo. Grazie alla sua potenza di elaborazione, non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o ritardi durante le tue attività digitali.

Ma le sue caratteristiche eccezionali non finiscono qui. Questo Mini PC è dotato di 16GB di RAM in modalità dual channel e di un disco SSD SATA da 512GB, garantendo velocità di elaborazione e di archiviazione senza precedenti. E se temi di esaurire lo spazio di archiviazione, non preoccuparti: puoi facilmente espandere la capacità utilizzando lo slot per schede SSD da 2,5 pollici.

Inoltre, questo Mini PC è dotato di una potente scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 655, in grado di gestire attività grafiche impegnative come video 4K a 60 fps e rendering. La tecnologia di decodifica VP9 e il supporto per Intel Quick Sync Video assicurano una gestione efficiente dei video e una rapida conversione dei formati.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo Mini PC è la sua capacità di supportare tre schermi contemporaneamente grazie alle porte VGA e 2x HDMI. Questa funzionalità avanzata ti consente di aumentare la tua produttività e di godere di un’esperienza visiva immersiva con più finestre e applicazioni aperte contemporaneamente su schermi diversi.

Infine, la connettività di questo Mini PC è eccezionale. Con 1 porta USB-C, 4 porte USB 3.0 e 2 porte USB 2.0, puoi collegare facilmente una varietà di dispositivi. La porta USB-C supporta anche il trasferimento dati ad altissima velocità a 10 Gbps. La rete WiFi dual-band 2.4G+5G garantisce una trasmissione dati stabile e veloce, anche in ambienti di rete affollati, mentre il Bluetooth 4.2 offre una connessione più veloce e una maggiore portata.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo eccezionale Mini PC a un prezzo incredibilmente ridotto di soli 259,00 euro su Amazon. Sfrutta subito il coupon sconto di 140€ prima che le scorte a disposizione si esauriscano definitivamente.

