Mini PC con Intel quad-core a meno di 200 euro su Amazon

Lo smart working è senza dubbio diventato quasi la normalità per tutti quei lavori d’ufficio che possono essere portati avanti dalla propria abitazione. Ne consegue che sia diventato indispensabile avere una dotazione informatica adeguata, magari dedicata esclusivamente al lavoro. Da questo punto di vista VGround MII è un Mini PC compatto ed economico, ideale per lo studio e per il lavoro.

Mini PC: VGround MII con 8GB di RAM e 128GB di ROM in sconto su Amazon

Il VGround MII rappresenta uno dei mini PC migliori per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. È equipaggiato con un Intel Pentium J4205 quad-core accompagnato da ben 8GB di memoria RAM LPDDR4 e 128GB di archiviazione. La memoria inoltre può essere aumentata grazie ad una microSD per ottenere fino a 64GB aggiuntivi per il salvataggio dei dati. Il sistema operativo preinstallato è invece Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft. Si tratta di un hardware all’altezza di gestire con buone prestazioni il pacchetto Office, la navigazione internet, e la fruizione di contenuti multimediali anche in streaming.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Ben quattro le porte USB 3.0, a cui si accompagnano due uscite HDMI in grado di gestire due monitor fino a 4K 60fps. Non mancano la porta RJ45 per la connessione via cavo fino ad 1Gbps, oltre al Bluetooth 4.0 e Wi-Fi dual band. Il mini PC inoltre può essere fissato direttamente al monitor tramite l’attacco VESA in modo da ridurre al minimo indispensabile l’ingombro.

Oggi Amazon propone il VGround MII a soli 191,20 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.