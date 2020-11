Mini PC con Intel quad core a meno di 200 euro

Uno dei settori che sta riscuotendo maggiore successo in questo periodo è senza dubbio quello dei Mini PC. Dimensioni e costi estremamente ridotti, offrono una perfetta soluzione per il lavoro o lo studio da casa. Quello che vi proponiamo oggi è il AWOW AK34, un apparecchio piuttosto economico, ma in grado di offrire ottime prestazioni in ambito produttivo.

Mini PC AWOW AK34: caratteristiche tecniche

Il Mini PC vanta un processore Intel Celeron J4205 dotato di 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,6GHz. Questo è accompagnato da ben 6GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Nel caso in cui lo spazio di archiviazione dovesse risultare insufficiente, è comunque possibile sostituire l’SSD con una unità da 512GB a cui è possibile affiancare un ulteriore disco da 2,5 pollici. Si tratta di una scheda tecnica di tutto rispetto per un dispositivo in questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista della connettività abbiamo una quantità di porte veramente notevole. 5 le porte USB tutte 3.0, a cui si affiancano 2 porte HDMI che concedono la possibilità di configurazioni multi monitor fino al 4K 60fps. Due anche le porte Gigabit LAN, che permettono di combinare due reti separate per ottenere un trasferimento dati estremamente più veloce. Non manca uno slot microSD per espandere ulteriormente la memoria, oltre al classico jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. Anche sul versante wireless non manca nulla grazie ad un modulo Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2.

Al prezzo di 199,99 euro su Amazon, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino, si tratta di una delle migliori proposte per il rapporto qualità/prezzo.