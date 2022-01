Mini PC con LED e Windows 11 a PREZZO STRACCIATO

Un Mini PC può essere la scelta giusta per didattica a distanza, smart working, navigazione e intrattenimento multimediale. Qui è dove ti segnaliamo il modello DreamQuest proposto oggi su Amazon prezzo minimo storico, in due versioni. Scegli quella che più si adatta alle tue esigenze per riceverlo subito approfittando di un forte sconto.

DreamQuest, Mini PC: CPU Intel e luce LED integrata

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, WiFi dual band, Bluetooth, uscite video VGA e HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, lettore microSD, quattro porte USB 3.0 e jack audio da 3,5 mm.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, con la possibilità di scaricare e installare fin da subito l'aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può notare da queste immagini (e dalle altre presenti nella scheda del prodotto), nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con una elegante finitura lucida e una striscia LED che illumina un lato del dispositivo. Queste le offerte, disponibili semplicemente attivando il coupon promozionale con un click.

DreamQuest: Mini PC con Intel Celero J4125, 8/128 GB a 245,99 euro 195,99 euro;

195,99 euro; DreamQuest: Mini PC con Intel Celero J4125, 8/256 GB a 275,98 euro 215,99 euro.

Puoi allungare le mani sul Mini PC del marchio DreamQuest al prezzo minimo storico su Amazon, grazie agli sconti di oggi. Entrambe le versioni sono disponibili subito con spedizione gratuita a casa: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania, pronto per la didattica a distanza, il lavoro, la navigazione o l'intrattenimento multimediale.