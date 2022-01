Portatile CHUWI per DaD: hai una GRANDE OCCASIONE

Con caratteristiche che lo rendono ideale per la didattica a distanza e la produttività di base in smart working, CHUWI GemiBook Pro è un computer portatile dal design elegante e ricco di funzionalità utili: in questo momento può essere tuo a prezzo fortemente scontato, se approfitti dell'offerta lampo su Amazon.

Un portatile per la DaD: questo è a prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate dal laptop: display da 14 pollici con risoluzione 2K (2160×1440 pixel), processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, slot microSD, jack audio, tastiera retroilluminata e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sul laptop sono nella scheda del prodotto.

Il computer portatile è fornito con sistema operativo Windows 10 preinstallato (licenza ufficiale Microsoft), come riportato nella descrizione completa. Qui sopra e sotto alcune immagini utili per apprezzarne il design, elegante e compatto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop CHUWI GemiBook Pro in offerta lampo a soli 347,65 euro: gli interessati non perdano tempo, rimarrà disponibile a questo prezzo solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.