Mini PC economico in doppio sconto: approfittane ora

Il Mini PC di SNUNMU ha ricevuto una valutazione complessiva di 4,7/5 stelle con centinaia di recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova. Oggi può essere tuo approfittando di un doppio sconto su Amazon: tutto ciò che devi fare è attivare a mano il coupon promozionale presente nella scheda, così da abbattere ulteriormente il prezzo di listino già ridotto in automatico.

Tutto ciò che serve in un Mini PC: l'offerta Amazon

Offre caratteristiche e specifiche tecniche adatte a gestire intrattenimento multimediale, navigazione, comunicazione da remoto, didattica a distanza e produttività di base. Ecco alcune delle più importanti, per le altre rimandiamo alla descrizione completa: processore Intel Celeron J4125, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, WiFi, Bluetooth, tre uscite video (due HDMI e una VGA) con supporto al 4K per configurazioni multi-monitor e una gamma completa di porte per la connettività.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 1o Pro con licenza ufficiale Microsoft, come si legge nella scheda del prodotto, con la possibilità di passaggio al nuovo Windows 11 senza spese aggiuntive.

In questo momento puoi acquistare il Mini PC di SNUNMU al prezzo finale di soli 214,27 euro invece di 269,90 euro come da listino. Se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania: la disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio gestita direttamente dalla logistica Amazon.