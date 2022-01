Teclast T40 Pro: oggi il tablet è al PREZZO MINIMO

Non è mai stato così economico: in questo momento Teclast T40 Pro si trova al prezzo minimo storico su Amazon. È un tablet Android con caratteristiche avanzate, adatto alla navigazione, all'intrattenimento multimediale e al gaming, ma anche alla didattica a distanza e alla produttività di base se abbinato a una tastiera come in una delle immagini qui sotto.

Occasione Teclast: il tablet T40 Pro a prezzo stracciato

A livello di specifiche tecniche integra un display da 10,4 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel ed è spinto da un processore octa core affiancato da GPU Mali-G52, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espansibile). Trovano posto anche WiFi, Bluetooth, lettore microSD, slot SIM per la connettività in movimento, fotocamere (anteriore e posteriore) da 8 e 13 megapixel con messa a fuoco automatica e una capiente batteria da 7.000 mAh per un'autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come già scritto e riportato nella scheda del prodotto, il sistema operativo è Android con pieno supporto a tutte le applicazioni distribuite attraverso la piattaforma Play Store di Google. Per quanto riguarda il design, spiccano l'elegante corpo in metallo e il peso davvero contenuto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il tablet Teclast T40 Pro al prezzo di soli 239,99 euro invece di 299,99 euro come da listino, il minimo di sempre. Disponibile immediatamente, è recapitato direttamente a casa da Amazon con spedizione gratuita: se lo compri subito, domani sarà nelle tue mani.