Mini PC con Ryzen 5 16/512GB super scontato

Rimaniamo in casa Minis Forum con questo ulteriore mini PC, in questo caso di fascia alta, equipaggiato con processore Ryzen. Si tratta di un’ottima soluzione per casa e ufficio, indirizzato soprattutto a chi vuole un’alternativa ai desktop senza troppe rinunce: il Minis Forum UM300.

Mini PC Minis Forum UM300: caratteristiche tecniche

Il computer in questione, ospita un processore AMD Ryzen 2500U PRO, una CPU da 4 core e ben 8 thread grazie alla tecnologia SMT (Simultaneous Multi-Threading) per una frequenza massima di ben 3,6GHz. Molto importante la presenza di una scheda video integrata Vega 8, fiore all’occhiello di queste APU. La VGA presente infatti ha abbastanza potenza da riuscire a far girare videogiochi piuttosto recenti ad un buon framerate (naturalmente con i dovuti compromessi sui dettagli). La CPU è affiancata da 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. In breve una configurazione di spessore prestazionalmente pari a gran parte di laptop e desktop da ufficio.

Sul fronte della connessione non manca davvero nulla. Sono quattro le porte USB di cui due USB 3.0, una delle quali con supporto alla ricarica rapida anche con PC spento. A queste va aggiunta una quinta porta USB frontale Type-C. Due le uscite audio/video, una HDMI l’altra DisplayPort, che sommate alla Type-C in modalità mini DisplayPort permettono di connettere fino a 3 monitor per una risoluzione massima di 4K a 60fps. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti per aumentare considerevolmente la velocità di trasferimento. Chiudono il cerchio le connessioni wireless con il Wi-Fi 6 dual band e Bluetooth 5.1.

Grazie ad un’offerta lampo, disponibile solo per alcune ore, il PC è acquistabile su Amazon a soli 424,99 euro con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.