Mini PC con Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB: 100€ di sconto con coupon

Se stai cercando un Mini PC potente e versatile per soddisfare le tue esigenze informatiche, non cercare oltre. Il NiPoGi AM07 Mini PC con Windows 11 Pro è ciò di cui hai bisogno, e con il coupon esclusivo disponibile su Amazon, puoi ottenerlo a soli 309,99 euro invece di 409,99 euro. Approfitta di questo sconto di 100 euro e porta a casa un potente Mini PC a un prezzo imbattibile.

Mini PC: una piccola bestia per le tue esigenze

La potenza di elaborazione di questo Mini PC è alimentata dal processore AMD Ryzen 5 5560U, con 6 core e 12 thread, che può raggiungere una frequenza fino a 4,0 GHz. Questo significa che potrai godere di un’esperienza fluida e reattiva, sia che tu stia guardando video, navigando su Internet o lavorando su compiti impegnativi. Con il NiPoGi AM07 Mini PC, puoi ottenere prestazioni elevate in ogni ambito.

La memoria e lo spazio di archiviazione non sono mai un problema. Dotato di 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVME da 512GB, potrai eseguire le tue applicazioni e i tuoi programmi senza problemi, con una velocità di lettura fino a 2400MB/s. Inoltre, il Mini PC supporta l’espansione della memoria fino a 64GB di RAM e 2TB di archiviazione, offrendoti ampio spazio per i tuoi file e i tuoi progetti.

La connettività è un’altra caratteristica di spicco di questo Mini PC. Con due porte di rete doppie, puoi accedere a più reti simultaneamente per il lavoro o per uso personale. Inoltre, la connessione Wi-Fi 2.4G e 5G ti garantisce una connessione stabile e veloce. Puoi anche connetterti a dispositivi Bluetooth come tastiere e mouse wireless per un’esperienza senza fili completa.

Grazie alla grafica Radeon con 6core a 1600 MHz, puoi goderti l’uscita 4K a 60Hz su tre schermi tramite le porte HDMI, DP e Type-C. Questo ti permette di svolgere molteplici attività contemporaneamente, guardare video in 4K, creare un home theater coinvolgente e divertirti con la tua famiglia.

Infine, il NiPoGi AM07 Mini PC offre numerose opzioni di connettività, tra cui 2 porte USB 3.1, 2 porte USB 2.0 e una porta di tipo C a piena funzionalità. Questo ti consente di collegare facilmente le tue periferiche preferite, come tastiere, mouse o dischi rigidi esterni. Inoltre, la porta di tipo C ti permette di connetterti a dispositivi moderni e trasferire dati a velocità incredibili.

Non lasciarti scappare questa offerta esclusiva su Amazon. Acquista il NiPoGi AM07 Mini PC con Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB a soli 309,99 euro grazie al coupon di sconto di 100 euro. Afferra questa occasione per ottenere un Mini PC potente e versatile che soddisferà tutte le tue esigenze informatiche.

