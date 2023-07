Mini PC con Ryzen 5, 16GB RAM, SSD 512GB con 405 euro di sconto SHOCK

Hai bisogno di un computer potente, flessibile e facile da trasportare? Pronto a rimanere sorpreso allora perché il Mini PC NiPoGi AM06 PRO è la soluzione perfetta per le tue esigenze informatiche.

Ecco la notizia che ti sorprenderà: puoi acquistare questo fantastico Mini PC su Amazon a soli 293,55 euro, invece di 699,00 euro, grazie a uno sconto straordinario di 405 euro. Tutto quello che devi fare è applicare il coupon disponibile sulla pagina del prodotto. Non perdere questa incredibile opportunità di risparmio.

Mini PC: 405 euro di sconto e guarda che scheda tecnica

La potenza di elaborazione di questo Mini PC è alimentata dal processore AMD Ryzen 5 5500U, che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 6 core e 12 thread. Con una frequenza che varia da 2,1 GHz a 4,0 GHz e una cache L3 da 16 MB, questo processore è pronto a gestire ogni sfida informatica. Inoltre, il Mini PC è preinstallato con Windows 11 Pro, offrendoti un’esperienza d’uso fluida e intuitiva fin dal primo momento.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo Mini PC è la sua ampia capacità di memoria. Con 16 GB di memoria DDR4, espandibile fino a 64 GB, e un SSD da 512 GB M.2 NVME, avrai spazio più che sufficiente per archiviare i tuoi file, eseguire applicazioni pesanti e goderti un’esperienza di utilizzo veloce e fluida. Inoltre, hai la possibilità di espandere la memoria esterna tramite SSD o HDD da 2,5″, fino a 2 TB, offrendoti infinite possibilità di archiviazione.

Immagina di poter lavorare o divertirti con un’eccezionale qualità dell’immagine su tre schermi. Con il Mini PC NiPoGi, ciò diventa realtà. Grazie alle porte HDMI, DP e tipo C, potrai collegare fino a tre schermi 4K HD e goderti una nitidezza e una vivacità senza precedenti. Non importa se stai navigando sul web, creando documenti o gestendo applicazioni grafiche impegnative, questo Mini PC ti offrirà una qualità dell’immagine straordinaria per massimizzare la tua produttività.

Le diverse interfacce presenti sul Mini PC NiPoGi soddisferanno tutte le tue esigenze. Con 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet, 1 porta DP, 1 porta HDMI 2.0, 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 ingresso/uscita audio e 1 interfaccia tipo C, avrai la possibilità di connettere tutti i tuoi dispositivi e utilizzare il Mini PC per una varietà di scopi, come server, monitoraggio, ufficio, proiezioni e molto altro ancora. La sua versatilità ti consentirà di svolgere ogni attività senza limiti.

Infine, non possiamo dimenticare la connettività stabile e veloce offerta da questo Mini PC. Dotato di doppia porta Gigabit Ethernet, Wi-Fi dual-brand da 2,4+5 GHz e Bluetooth 4.2 integrati, potrai goderti streaming e download fluidi senza interruzioni. Inoltre, grazie al design avanzato della ventola NiPoGi, al tubo di calore in rame puro e al condotto dell’aria ad ampia area, la dissipazione del calore sarà silenziosa ed efficiente, garantendo prestazioni ottimali anche durante le sessioni di utilizzo intensivo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta: acquista il Mini PC NiPoGi AM06 PRO su Amazon a soli 293,55 euro, invece di 699,00 euro, grazie al coupon che puoi applicare direttamente sulla pagina del prodotto. Avrai tra le mani un potente strumento di lavoro e intrattenimento, pronto a soddisfare ogni tua esigenza informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.