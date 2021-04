Mini PC con Ryzen 5 Desktop 16/512GB in offerta

Se siete alla ricerca di un mini PC estremamente performante, ad un prezzo conveniente, Amazon oggi ha una promozione perfetta per voi. Si tratta dell’offerta sul Minis Forum X300, un computer equipaggiato con processore Ryzen di livello desktop decisamente interessante.

Mini PC Minis Forum X300: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, fiore all’occhiello di questo PC, ritroviamo un Ryzen 5 3400GE, una CPU da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di ben 4,0GHz. In particolare si tratta di una edizione dedicata agli OEM della nota APU desktop AMD Ryzen 5 3400G, la soluzione con scheda video integrata più performante della terza generazione di Ryzen. Questa infatti integra una VGA Radeon Vega 11, in grado di gestire con un buon framerate, i videogiochi più recenti, naturalmente con qualche compromesso. Seppur quindi con i limiti dovuti alla sua natura, si tratta di una delle VGA integrate più potenti del mercato. Il processore è poi affiancato da 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da ben 512GB. Non manca l’espandibilità che permette di intervenire sia sulla memoria di massa che su quella di sistema espandibile fino a 64GB. Si tratta quindi di una configurazione ad elevate prestazioni, ideale per qualsiasi utilizzo. Che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento, l’X300 è un prodotto estremamente affidabile e potente.

Dal punto di vista della connettività abbiamo davvero di tutto. Le porte USB sono quattro, tutte con protocollo USB 3.0 ad alta velocità, ideale per il trasferimento da periferiche esterne come HDD o SSD. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che permettono di collegare due schermi 4K a 60Hz contemporaneamente. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che combinano due diverse connessioni per una maggiore velocità di trasferimento. Chiudono le connessioni wireless che includono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Grazie alle offerte del giorno l’X300 è acquistabile su Amazon a soli 509,99 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.