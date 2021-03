Mini PC con Ryzen 5 e GPU Vega 8 in offerta su Amazon

Tra le offerte di oggi è possibile acquistare un mini PC dalle buone caratteristiche hardware su Amazon a 424,99€, lo sconto è del 15% e corrisponde ad un risparmio effettivo di 75 euro rispetto al prezzo solito.

Il modello in offerta è dotato di un processore Ryzen 5 2500U, in accoppiata con ben 16GB di RAM e una memoria SSD M.2 da 512GB. Il chip che da potenza al mini PC è una APU, ovvero una CPU dotata di scheda grafica integrata, in questo caso si tratta della AMD Radeon Vega 8, una GPU piuttosto potente in grado di gestire al meglio i processi grafici.

Si tratta di un hardware tipicamente utilizzato per i notebook ed offre ottime prestazioni per un uso da ufficio, ma risulta abbastanza potente anche per gestire del montaggio video in FullHD e diversi videogiochi recenti. La Vega 8 garantisce prestazioni discrete sui titoli meno esigenti come Fortnite, Valorant, League of Legends, Counter Strike e molti altri, abbassando la qualità grafica si riesce a sviluppare un frame rate sempre superiore ai 60fps.

Precisiamo che questo mini PC di Minis Forum non rappresenta la scelta ideale per chi intende videogiocare, ma un dispositivo con queste caratteristiche tecniche risulta essere più che adeguato per la maggior parte degli utenti. Non escludiamo la possibilità di utilizzarlo come media center, collegandolo alla TV di casa per guardare film e serie TV in 4K. Tra le uscite video troviamo una HDMI 2.0 e una Display Port per segnali video fino al 4K a 60fps.

Su Amazon è disponibile anche una versioni più potente dotata di Ryzen 7 3750H e Radeon Vega 10, per acquistare il modello più prestante si va incontro ad un sovrapprezzo di circa 100€.

Oggi il mini PC con Ryzen 5 del brand Minis Forum è in offerta su Amazon a 424€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino. Il prodotto è oggetto di un’offerta lampo destinata a scadere entro poche ore.