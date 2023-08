Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM, 512GB SSD in DOPPIO SCONTO Amazon

I Mini PC sono delle soluzioni sempre più apprezzate dagli utenti perché permettono di concentrare in un piccolo case dei veri e propri computer desktop che permettono di supportarti nell’attività quotidiana.

Oggi ti segnaliamo uno sconto interessante su questo prodotto del marchio Trigkey che ti permette di risparmiare complessivamente ben 120 euro se applichi il coupon che trovi in pagina.

Mini PC Trigkey in offerta: la scheda tecnica

A cuore di questo piccolo ma potente dispositivo c’è il processore Ryzen 7 5800H a 8 core e 16 thread. Basato sull’architettura “Zen 3” di Ryzen, questo processore offre prestazioni straordinarie in termini di potenza di calcolo e efficienza energetica. Con una frequenza massima di 4,4 GHz, supera senza sforzo le sfide più impegnative, che si tratti di progettazione, giochi o attività multitasking. Lavora su design complessi, goditi giochi coinvolgenti come GTA 5 o esegui applicazioni pesanti senza alcun problema.

La scheda grafica Vega 8 a 8 core è il partner perfetto per il processore, garantendo immagini fluide e nitide. Con supporto per triplo display 4K a 60 Hz tramite due porte HDMI e una porta di tipo C, puoi espandere la tua area di lavoro e goderti l’esperienza visiva completa. Che tu stia lavorando su progetti creativi o immergendoti in un mondo virtuale, il Mini PC Trigkey ti offrirà una grafica straordinaria.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVME da 512 GB, avrai spazio e potenza di calcolo sufficienti per gestire ogni attività. La memoria espandibile fino a 64 GB e la possibilità di aggiungere un HDD esterno da 2,5″ ti garantiscono flessibilità e capacità di archiviazione senza pari. E grazie al sistema di raffreddamento avanzato con ventola e doppio tubo di calore, puoi goderti prestazioni ottimali senza temere il surriscaldamento.

Inoltre, il Mini PC Trigkey è dotato delle ultime tecnologie di connettività. Il WiFi-6 ti offre velocità di trasferimento fino a 2400 Mbps, tre volte superiori al WiFi 5, mentre il Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e affidabile. Con numerose interfacce, tra cui porte USB 3.2 Gen2 e HDMI, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per collegare i tuoi dispositivi e periferiche.

Se stai cercando un Mini PC con prestazioni da urlo, il Trigkey è la scelta ideale. E grazie al doppio sconto su Amazon, puoi portarlo a casa a soli 329 euro invece di 449. Non perdere questa occasione per ottenere un concentrato di potenza e flessibilità in un formato compatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.