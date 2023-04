Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD 500GB: DOPPIO SCONTO Amazon

Il Mini PC che stiamo per segnalarti con questa doppia offerta di Amazon è davvero molto interessante: perché oltre alla comodità di un PC compatto è in grado di darti una scheda tecnica davvero eccezionale, specie a questo prezzo.

Si tratta di un Mini PC dotato di processore AMD Ryzen 7 5800H, grafica integrata, RAM DDR4, SSD NVMe e una ricca dotazione di porte ingresso e uscita. Il prezzo in offerta è di 458 euro invece di 549, ma attenzione: perché applicando il coupon che trovi in pagina riceverai un ulteriore sconto di 75 euro pagandolo in totale appena 383 euro. Un affare.

Mini PC in doppia offerta: scopri la scheda tecnica

Questo Mini PC Beelink ha un processore AMD Ryzen 7 5800H, con una frequenza di boost fino a 4,4 GHz e una cache di 16 MB. Il processore è in grado di gestire facilmente le applicazioni più esigenti, come il gaming, l’editing video e il multitasking.

La scheda tecnica include anche una scheda grafica integrata con 8 core e una frequenza di 2000 MHz. Una potenza sufficiente a supporta il display 4K@60Hz e la connessione di tre monitor contemporaneamente tramite le porte Dual-HDMI e Type-C. Puoi goderti una qualità dell’immagine elevata e una visione ampia.

Il Mini PC Beelink ha una RAM DDR4 da 16GB preinstallata, che può arrivare fino a 3200 MHz e supportare un massimo di 64 GB di RAM. A suo fianco ecco un SSD NVMe da 500 GB integrato, che ha una velocità di lettura/scrittura fino a 3000/1600 MB/s. Questa combinazione ti offre uno spazio di archiviazione ampio e una velocità di trasferimento dei dati rapida.

Con Windows 11 Pro preinstallato puoi contare su una serie di interfacce che includono 3 porte USB3.2 Gen3.2 (10Gpbs), 1 porta USB 2.0, 1 porta Gigabit Ethernet, 2 porte HDMI2.0, 1 porta Type-C e 1 jack audio (HP&MIC).

Non lasciarti scappare questa occasione: il Mini PC Beelink è in offerta su Amazon a soli 383 euro invece di 549,99 applicando il coupon di 75 euro che trovi in pagina. Il coupon è disponibile fino ad esaurimento scorte.

