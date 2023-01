Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e SSD 512GB: solo 349 euro in offerta

Quando l’offerta è veramente al top e siamo consapevoli possa finire presto cerchiamo di non perdere tempo: questo Mini PC con processore Ryzen 7, 16GB di RAM, SSD da 512GB e Windows 10 puoi farlo tuo a soli 349 euro.

Tutto quello che devi fare è applicare il coupon sconto che trovi in pagina per accedere all’offerta. Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani dandoti modo di scoprire le meraviglie di un piccolo computer dal design futuristico.

Mini PC piccolo e potente: l’offerta da non perdere

Una volta aperta la confezione ti troverai tra le mani un piccolo Mini PC con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato alimentato da processore AMD Ryzen 7 3750H affiancato dalla scheda grafica Radeon RX Vega 10. A supporto è impossibile non citare la memoria RAM DDR4 da 16GB e un SSD da 512GB. In entrambi i casi parliamo di memorie espandibili.

Il mini computer è poi dotato di tutto quello che serve in termini di porte e connettività tra RJ45, USB 3.0, HDMI, USB-C, jack per le cuffie, Bluetooth 5.0 e WiFi 2.4 e 5GHz. Con fantastico design in metallo lo posizioni dove vuoi ed è dotato di una ventola di raffreddamento interna per garantire un’efficace dissipazione del calore.

Non perdere altro tempo: applica il coupon sconto che trovi in pagina e paga questo fantastico e potente Mini PC a soli 349 euro. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa già nella giornata di domani. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.