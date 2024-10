Mini PC con Ryzen 7, 16GB+512GB e Vega7: attiva il coupon e risparmia 100€

Su Amazon hai un’ottima opportunità su questo Mini PC del marchio AceMagician con una scheda tecnica in grado di renderlo versatile per diverse necessità di utilizzo. Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina puoi risparmiare subito 100 euro sul prezzo finale pagandolo soltanto 339,99 euro invece di 469,99.

Mini PC AceMagician: perché ne vale la pena

Il Mini PC in questione è dotato di una configurazione hardware di tutto rispetto, a partire dal processore AMD Ryzen 7 5800U per prestazioni eccellenti in multitasking, affiancato da 16GB di RAM DDR4 dual-channel ad alta frequenza e una SSD velocissima da 512GB grazie alla sua architettura NVMe. Inoltre, lo spazio a tua disposizione è espandibile fino a 2TB.

Presente anche una GPU dedicata, la Radeon Vega 7, utile per avere 4K e 60Hz anche su più schermi contemporaneamente grazie alla presenza di porte HDMI e Type-C per configurazioni multi-monitor.

Tanta potenza che viene gestita da una dissipazione del calore efficiente tramite una apposita ventola di raffreddamento che mantiene le prestazioni elevate e prolunga la durata del sistema. Per la connettività, oltre ad una vasta gamma di porte USB. hai anche WiFi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet a 1000Mbps.

Dalle dimensioni ultracompatte e con un consumo energetico ridotto, è la soluzione perfetta per avere una postazione di lavoro minimal e pulita. Attiva il coupon sconto e acquistalo a 339,99 euro invece di 469,99.