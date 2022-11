Mini PC con Ryzen 7: occhio all'offerta per il Black Friday Amazon

Andare a caccia dell’affare per la settimana del Black Friday di Amazon non è certo un compito semplice: per fortuna, ci siamo noi a darti una mano. Dai un’occhiata a questo fantastico Mini PC con AMD Ryzen 7 e Windows 11 che puoi acquistare con un doppio sconto di oltre 100 euro sul listino.

Esatto, perché oltre all’offerta già applicata per il Black Friday, puoi riscattare un coupon da 30 euro che andrà ad abbassare il prezzo fino a 394 euro, contro i 499,99 richiesti da listino. Per un Mini PC di questa portata è a dir poco un regalo.

Mini PC con Ryzen 7 in offerta su Amazon: scopriamo le caratteristiche

Non scherziamo quando parliamo di un piccolo mostro. Perché le sue dimensioni eleganti e compatte, che ti permettono di posizionarlo dove vuoi e portarlo facilmente con te, nascondono al loro interno un potente processore AMD Ryzen 7 3750H affiancato da scheda grafica Radeon RX Vega 10 e Windows 11 preinstallato.

La RAM DDR4 installata è da 16GB, espandibile comunque fino a 64GB, a supporto di un SSD M.2 NGFF da 512GB, velocissimo e capiente. Una squadra che rende questo Mini PC perfetto per giochi, attività quotidiane, svago e lavoro.

Il piccolo computer include anche un’uscita Dual Display che ti darà modo di dare fondo al concetto di multitasking. Del resto, parliamo di un PC veramente completo dal punto di vista della connettività: sulla parte frontale troviamo il jack audio per le cuffie e una porta USB di tipo-C.

Sul retro invece, oltre alla porta di alimentazione, ecco anche una uscita HDMI 2.0, una DP 1.4, quattro porte USB 3.0 e una presa Ethernet Gigabit da 1 Gbps. Non mancano naturalmente i moduli per la connessione WiFi e Bluetooth, con supporto alla recente WiFi 802.11ac dual-band.

Con disponibilità immediata, spedizione Prime e prezzo in doppia offerta con sconto superiore ai 100 euro grazie al coupon da applicare prima di effettuare il pagamento, questo Mini PC merita più della tua considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.