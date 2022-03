Mini PC con Windows 10, 8GB di RAM e SSD 256 GB in ottima OFFERTA

Hai bisogno di un Mini PC casalingo compatto che sia focalizzato sul lavoro quotidiano e sulla navigazione web multi-trasking? Allora la nuova offerta sul Beelink U9 Office è quello che fa per te: con soli 252 euro puoi portarti a casa un sistema completo ed efficiente, che non occuperà tanto spazio sulla tua scrivania.

Dotato di tutto quello di cui hai bisogno per iniziare subito senza troppi fronzoli, la confezione include anche una staffa per il montaggio da parete, in modo da renderlo ancora più discreto. La configurazione con 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB è scontata di 57 euro sul prezzo di listino.

Mini PC Beelink U59 – vantaggi e caratteristiche tecniche

Il primo vantaggio evidente nella scelta di adottare un Mini PC Beelink U59 è ovviamente quello della comodità: con un design leggero e compatto (solo 124x113x42 mm) consente di risparmiare spazio sulla scrivania ed essere trasportato facilmente. E non temere eventuali surriscaldamenti: il minicomputer include una ventola che fornisce un potente sistema di raffreddamento.

Le caratteristiche tecniche includono un processore Jasper Lake Celeron N5095 di undicesima generazione, con quattro core CPU fino a 2.9 GHz. Al suo fianco troviamo 8 GB di memoria RAM DDR4 e un SSD SATA M.2 da 256 GB per una velocità di lettura fino a 500 MB al secondo. Il case permette di espandere la memoria sia con l’aggiunta di un’unità NVMe (fino a 2 TB), sia con un HDD tradizionale da 2.5″.

Il Mini PC viene fornito con Windows 10 Pro preinstallato, upgradabile a piacimento a Windows 11. Sul fronte della connettività troviamo due porte HDMI che permettono di poter collegare e lavorare con due monitor contemporaneamente. Quadro completato da bluetooth 4.0, WiFi 5, porta ethernet LAN, quattro porte USB 3.0, una porta USB-C e jack audio da 3.5mm.

Il prezzo di questo piccolo gioiellino, pensato principalmente per il lavoro multitasking sul web, è di 309 euro. Tuttavia, ancora per poco tempo, puoi acquistarlo a soli 252 euro con spedizione Prime. Ti arriverà a casa nel giro di massimo 48 ore. Puoi anche scegliere di pagarlo a rate tramite finanziamento Cofidis.

