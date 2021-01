Mini PC con Windows 10 e 6 GB di RAM: doppia offerta su Amazon

Dimensioni di appena 12 x 12 x 2.6 cm e un peso 220 grammi per un Mini Pc potente, affidabile e versatile. Non potreste trovare di meglio per quanto riguarda le operazioni rapide e base come l’apertura e la modifica di documenti, il controllo delle mail e la visione di contenuti multimediali. Grazie ad un esclusivo coupon applicabile prima dell’acquisto su Amazon, potrete portarvi a casa il Mini Pc BMAX B1 Plus di Herobox a soli 129,99 euro.

Mini Pc BMAX B1 Plus scontato di 40 euro su Amazon

Questo mini computer compatto è alimentato da un processore Intel Celeron N3350 quad-core. La sua frequenza operativa è di massimo 2,4 GHz e può mantenere prestazioni stabili e affidabili durante il normale lavoro o la navigazione. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro a 64 bit, il quale rende il lavoro o l’intrattenimento quotidiano più veloce e stabile. Insieme ad un potete processore troviamo ben 6 GB DDR4 di RAM e 64 GB di SSD espandibile tramite M.2_NVMe_2280 o 2,5 pollici SATA HDD. Quest’ultimi possono essere montati a parte o sostituendo il già presente SSD.

La GPU Intel HD Graphics 500 consente un’eccellente decodifica video e la decodifica grafica 4K, così da garantire un’ottima esperienza TV e una qualità dell’immagine realistica. Supporta anche il Wake-LAN così che si possa godere di un’ottima navigazione sul Web, ma anche di una stabile connessione per i giochi, per la visualizzazione multimediale e per l’intrattenimento home theater.

Presenti una porta HDMI e una porta VGA che possono collegare facilmente due display, riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del lavoro. Vi sono poi due porte USB 3.0 e due porte USB 2.0, una uscita audio e uno slot Micro SD. Non mancano, un’antenna Wi-Fi per la connessione internet, la connessione Bluetooth e una porta LAN.

Insomma, se state cercando un dispositivo potente, affidabile e facilmente trasportabile dentro zaini e borse, questo Mini Pc BMAX B1 Plus potrebbe fare al caso vostro e potreste approfittare dell’esclusivo doppio sconto di Amazon.