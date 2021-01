Mini PC con Windows 10 in offerta lampo a soli 127€

Tra le offerte di oggi è possibile trovare questo mini PC con Windows 10 a 127,49€. Si tratta di un modello molto compatto e privo di ventole, ideale per l’ufficio o da utilizzare in casa per la navigazione internet e la riproduzione multimediale.

La dotazione hardware è caratterizzata da una CPU Intel Celeron N4000 a 2.6 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione su memorie di tipo eMMC, tutto motorizzato dal sistema operativo Windows 10. Sul retro troviamo una serie di porte, tra le quali una USB 3.0, un’ingresso Ethernet LAN, la presa per l’alimentazione e una HDMI che supporta fino al 40K a 60Hz. Per i monitor e le TV meno recenti è disponibile anche un’uscita VGA, posizionata lateralmente.

Sul frontale sono disponibili altre 2 porte USB 3.0 e un comodo slot per SD, oltre al pulsante rosso per l’accensione.

Mini PC: Windows o Linux

Il sistema preinstallato è Windows 10, ma non manca la compatibilità con Ubuntu e altre distribuzioni Linux. La connettività Bluetooth è integrata, così come il WiFi e la scheda video Intel UHD Hraphics 600 supporta fino a 2 monitor in risoluzione 4K. Questo mini PC ben si adatta ad un uso multimediale, installandolo alla TV e sfruttando delle periferiche wireless, per controllare la riproduzione di contenuti comodamente seduti sul divano. Sotto la scocca non è presente alcuna ventola per il raffreddamento dei componenti, ciò garantisce la totale silenziosità della macchina.

Il mini PC in questione viene venduto su Amazon a 127,49€, un’offerta lampo destinata a scadere entro poche ore.