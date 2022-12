Mini PC con Windows 10 Pro, SSD e chip Intel: solo 99 euro su Amazon

C’è una grandissima occasione limitata su Amazon per acquistare questo Mini PC ad un prezzo veramente incredibile. Applicando il coupon che trovi in pagina, prima che finisca, puoi pagarlo soltanto 99,80 euro. Proprio così: e hai anche la spedizione Prime inclusa con disponibilità immediata, questo significa che potrai riceverlo già domani.

Mini PC a soli 99 euro: velocità ed efficienza al tuo servizio

Questo Mini PC è dotato di una scheda tecnica di tutto il rispetto per il prezzo che costa: hai il sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato alimentato da un processore Intel Celeron N3350, con frequenza di clock massima a 2.4GHz.

Il computer supporta anche WiFi dual band 2.4+5GHz, Bluetooth 4.2 e LAN 1000Mbps, è dotato di 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione su SSD espandibile quando vuoi tramite HDD/SATA da 2.5 pollici o schede microSD.

Sulla parte posteriore sono disponibili connessioni HDMI e VGA che ti permettono di collegare fino a tre monitor contemporaneamente e visionare video e contenuti in 4K. Il resto delle porte include USB 3.0, USB 2.0 e jack per cuffie e microfono.

Ricordati di applicare il coupon sconto che trovi in pagina per ricevere lo sconto in modo da pagare questo pratico, velocissimo e compatto Mini PC a soli 99 euro. Occasione da non perdere.

