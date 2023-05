Mini PC con Windows 11, 12GB RAM e SSD: il prezzo? RIDICOLO

Se siete alla ricerca di un mini PC che vi offra ottime prestazioni in poco spazio, non potete perdere l’offerta che abbiamo trovato per voi su Amazon: si tratta del Mini PC AceMagician, un dispositivo che vi stupirà per le sue caratteristiche e il suo prezzo: 289 euro e, con coupon sconto da applicare in pagina, solo 189.

Mini PC in offerta: compatto e potente, ti sorprenderà

Il dispositivo in questione è un micro computer desktop che monta un processore Intel Celeron N5105 di undicesima generazione, con una frequenza massima di 2,9 GHz, 12 GB di RAM DDR4 e 256 GB di memoria SSD M.2. Questo mini PC vi permette di eseguire con fluidità le vostre applicazioni preferite, sia per l’uso domestico che lavorativo.

Il computer supporta la risoluzione 4K HD e ha due porte HDMI per collegare due monitor contemporaneamente. Ha anche quattro porte USB (due 2.0 e due 3.0), una porta Gigabit Ethernet, una porta per cuffie e microfono, il WiFi dual-band 2.4G/5G e il Bluetooth 4.2. Il sistema operativo è Windows 11 Pro 64 bit.

Il mini PC ha un design elegante e minimalista, con dimensioni di 12 x 12 x 4 cm e un peso di 600 grammi. Presente anche una ventola silenziosa che lo mantiene fresco e stabile.

Il Mini PC AceMagician è disponibile su Amazon al prezzo di listino di 289 euro, ma potete approfittare di un coupon sconto di 100 euro da applicare in pagina, che vi permette di portarlo a casa a soli 189 euro. Un vero affare per un mini PC così completo e performante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.