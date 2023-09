Mini PC con Windows 11, 8GB RAM e 256GB SSD a 159€ con coupon sconto

Il Mini PC NiPoGi AM02 è attualmente disponibile su Amazon a soli 159 euro invece di 199 euro grazie a un esclusivo coupon sconto. Ecco perché dovresti cogliere questa straordinaria occasione al volo.

Mini PC in offerta: perché è un vero affare

Al cuore di questo Mini PC batte un processore AMD Ryzen 3 3200U, che offre prestazioni straordinarie con una frequenza che va da 2,6 GHz a 3,5 GHz. Questo significa che puoi utilizzarlo per una vasta gamma di attività, che sia intrattenimento, lavoro d’ufficio, istruzione online o editing di foto e video. E il bello è che è già preinstallato con Windows 11 Pro, il sistema operativo del futuro.

Con la potente grafica Radeon Vega 3 a 3 core da 1200 MHz e le porte HDMI 2.0 e DP, il multitasking diventa un gioco da ragazzi. Che tu sia a casa, in ufficio o in una sala riunioni, questo Mini PC migliorerà notevolmente la tua produttività. Potrai goderti video 4K UHD con una qualità dell’immagine incredibilmente realistica.

Ma non è tutto. Con una generosa memoria RAM da 8GB DDR4, potrai eseguire diverse applicazioni contemporaneamente senza alcun problema di rallentamento. Questo ti farà risparmiare tempo e aumentare la tua produttività. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, l’SSD M.2 SATA da 256GB offre abbastanza spazio per conservare tutti i tuoi file e applicazioni importanti. E se hai bisogno di ancora più spazio, il Mini PC NiPoGi AM02 supporta l’espansione SSD NVMe fino a 2TB. Non dovrai mai più preoccuparti della disponibilità di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda la connettività, questo Mini PC offre tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie al supporto dual-band WiFi 2.4G + 5G, potrai navigare, fare streaming e scaricare contenuti senza intoppi. Anche in cucina o in camera da letto, potrai godere di una connessione WiFi stabile e veloce. E se preferisci una connessione cablata, il Mini PC NiPoGi AM02 supporta anche l’RJ45 Gigabit Ethernet, garantendo velocità e affidabilità in ogni situazione. Inoltre, con il Bluetooth 4.2, potrai connetterti facilmente ad altri dispositivi.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Mini PC NiPoGi AM02 su Amazon a soli 159 euro anziché 199 euro, grazie al coupon sconto. Questo Mini PC è la soluzione perfetta per chi cerca potenza, versatilità e prestazioni eccezionali in un pacchetto compatto.

