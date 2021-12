Mini PC con Windows 11, offerta last minute di Natale

Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design in questo Mini PC del marchio NiPoGi, come testimonia la presenza di una striscia LED nella parte superiore che si illumina di blu quando il dispositivo è in funzione e di rosso quando si trova invece in standby. A renderlo particolarmente interessante e degno di una segnalazione su queste pagine è però oggi il forte sconto proposto su Amazon, con la garanzia di riceverlo domani e poterlo così mettere sotto l'albero: insomma, una vera e propria offerta last minute di Natale.

Il Mini PC di NiPoGi da mettere sotto l'albero

Diamo uno sguardo a cosa riservano le specifiche tecniche integrate, adatte per gestire le applicazioni della produttività, la didattica, la navigazione e l'intrattenimento: processore Intel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, WiFi, Bluetooth e una vasta gamma di porte per la connettività come visibile nell'immagine qui sotto (incluse due uscite HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor). Per ogni altro dettagli è possibile far riferimento alla scheda completa del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, ma l'utente ha la possibilità di eseguire subito l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Tutto questo al prezzo di 178,41 euro invece di 209,90 euro come da listino, come già detto con consegna immediata e spedizione a domicilio senza alcuna spesa aggiuntiva.