Mini PC con Windows 11 Pro, Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB a prezzo SHOCK su Amazon

Se sei alla ricerca di un Mini PC potente e compatto, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon.

Il Mini PC Minis Forum UM450 con Windows 11 Pro, processore AMD Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile a un prezzo shock di soli 339,99 euro invece di 429.

Mini PC Minis Forum UM450: una scheda tecnica incredibile

Immagina di avere tra le tue mani un concentrato di prestazioni elevate. Questo Mini PC è alimentato dal potente processore AMD Ryzen 5 4500U con grafica Radeon, che offre una frequenza grafica di 1500 MHz. Con i suoi 6 core/6 thread, una cache L2 totale di 3 MB e una cache L3 totale di 8 MB, questo Mini PC può raggiungere una frequenza di 4,0 GHz, garantendo una reattività sensibile in termini di produttività, elaborazione delle immagini e creazione di contenuti.

La capacità di archiviazione e la velocità di trasferimento dei dati sono un punto di forza di questo Mini PC. La RAM DDR4 a doppio canale da 16 GB (2x 8 GB) aumenta efficacemente la velocità di trasferimento dei dati e può essere aggiornata fino a 64 GB. Inoltre, è presente un SSD PCIe M.2 da 512 GB per archiviare i tuoi file e puoi espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione tramite 1 slot per HDD SATA da 2,5 pollici, personalizzando così il Mini PC secondo le tue esigenze.

Ma le sorprese non finiscono qui. Questo Mini PC offre anche una straordinaria esperienza visiva grazie alla tripla uscita display 4K a 60Hz tramite Dual HDMI e USB Type-C (con supporto DP1.4). Potrai svolgere più attività contemporaneamente, trasmettere in streaming video 4K, modificare contenuti multimediali e lavorare da casa con estrema facilità. Preparati a immergerti in grafica, audio e prestazioni incredibili.

Le specifiche di questo Mini PC sono davvero impressionanti. Viene fornito preinstallato con il sistema operativo Windows 11 Pro, offrendoti la migliore esperienza di utilizzo. Inoltre, è dotato di numerose interfacce, tra cui 4 porte USB di tipo A, 1 porta USB 3.2 di tipo C, 1 porta 2.5 Gigabit Ethernet, 1 porta USB-C, 2 porte HDMI e supporto Dual-Band Wi-Fi e BT 5.2.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo Mini PC Minis Forum UM450 a un prezzo incredibilmente conveniente. Sfrutta lo sconto disponibile e ottieni prestazioni straordinarie, capacità di archiviazione espandibili e un’esperienza visiva eccezionale.

