Mini PC con Windows 11, SSD 512GB e 16GB RAM: doppio sconto di primavera

Volevi approfittare delle Offerte di Primavera di Amazon per trovare un mini PC potente e compatto a buon prezzo? Hai fatto bene perché adesso hai l’occasione di acquistare questo piccolo PC Desktop a 377 euro invece di 449 e con ulteriore sconto di 30 euro da applicare con il coupon che trovi in pagina.

Questa offerta imperdibile ti permette di portarti a casa un dispositivo che ti offrirà ottime prestazioni e versatilità. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo già domani.

Mini PC potente, compatto ed economico grazie agli sconti Amazon

Il mini PC SNUNMU CK10 è dotato di un processore Intel Core i5-8259U quad-core da 2.3 GHz (fino a 3.8 GHz in modalità turbo), che garantisce una velocità e una stabilità elevate. La scheda tecnica è arricchita dalla presenza di 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2, che consentono di eseguire più applicazioni contemporaneamente e di avviare il sistema in pochi secondi. Supporta anche l’espansione della memoria tramite slot SATA da 2,5 pollici o scheda TF.

La scheda grafica integrata Intel UHD Graphics supporta la risoluzione 4K a 60 Hz e offre una qualità dell’immagine chiara e fluida. Per il collegamento di tre monitor contemporaneamente hai a disposizione una porta HDMI, una porta DP e una porta USB-C. E, parlando di porte, la scocca include quattro porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta RJ45 Gigabit Ethernet, una porta audio da 3,5 mm e un modulo WiFi dual band da 2,4 GHz/5 GHz con Bluetooth 5.0.

Dal design elegante e minimalista, con dimensioni di 14 x 14 x 6 cm e un peso di 1 kg, può essere facilmente posizionato su una scrivania o fissato al retro di un monitor con il supporto VESA incluso nella confezione. È silenzioso e a basso consumo energetico, grazie al sistema di raffreddamento intelligente che regola la temperatura in base al carico di lavoro.

Il Mini PC perfetto per ogni esigenza di produttività, studio e intrattenimento può essere tuo con un super sconto e con Windows 11 pre-installato: applica il coupon che trovi in pagina per ricevere la doppia offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.