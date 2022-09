Mini PC con Windows 11: ti bastano 179€ con questo coupon Amazon

Interessante occasione su Amazon per acquistare questo Mini PC Beelink al suo minimo storico assoluto. Applicando il coupon che trovi in pagina, infatti, puoi pagarlo soltanto 179€, usufruendo subito di uno sconto di 60 euro sul prezzo di listino.

Se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata: acquistandolo entro le prossime ore a questo fantastico prezzo potrai riceverlo a casa tua già domani.

Mini PC Beelink MINI-S: scheda e caratteristiche tecniche

Il Mini PC ha tutto quello che ti serve per costruire una postazione da lavoro o da studio veloce e comoda, grazie alle dimensioni compatte che ti permettono di posizionarlo dove vuoi.

Il sistema Windows 11 è alimentato dal nuovo processore Intel Celeron N5095 di undicesima generazione, con tecnologia di processo a 10 nm, che ti garantisce prestazioni elevate e la migliore efficienza energetica. A supporto troviamo una RAM a doppio canale da 8GB e un SSD da 128GB espandibile fino a 2TB.

Il processore grafico Intel UHD è in grado di gestire due monitor contemporaneamente, che puoi collegare grazie alla doppia porta HDMI presente nella parte posteriore del case. La connettività è garantita dalla presenza di moduli WiFi5, Bluetooth 4.0, 4 porte USB 3.0, uscita LAN e jack per cuffie e microfono.

Un piccolo gioiellino adatto per lo studio o lo smart working che adesso puoi acquistare a soli 179 euro. Ricordati di applicare il coupon che trovi in pagina: ma sbrigati perché, come al solito, saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.