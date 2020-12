Mini PC: Core i3, 16GB RAM e Wi-Fi 6 a meno di 400 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un’offerta a tempo su un mini PC piuttosto performante, ad un prezzo decisamente conveniente. Stiamo parlando del Minisforum Mini PC i3, un PC dalla configurazione sorprendente per la categoria in sui si pone.

Mini PC Minisforum i3: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore il piccolo PC monta un Intel Core i3 1005G1 di decima generazione, basato sulla nuova architettura a 10nm di Intel. A questo si accompagna un SSD Intel Optane da 16GB per il sistema operativo, un hard disk da 1TB e addirittura 16GB di memoria RAM DDR4. Si tratta di una configurazione di alto livello, molto difficile da riscontrare in questa fascia di prezzo. Un computer dalle prestazioni eccellenti in ogni contesto, dall’ufficio allo studio, in grado di gestire la maggior parte dei software per la produttività senza esitazioni. Non manca inoltre la possibilità di espandere la memoria di massa grazie all’alloggio per HDD da 2,5 pollici, e ben due slot per SSD NVMe M.2 2280.

Anche la connettività del Minisforum sorprende. Se la presenza di 4 porte USB (di cui due USB 3.0) appare come uno standard, non lo è la doppia porta RJ45 che permette di combinare la velocità di trasferimento di due reti diverse. Presente un’uscita HDMI, a cui se ne affianca una DisplayPort che permettono di collegare due monitor con risoluzione fino a 5K a 60fps. Non manca naturalmente una porta USB Type-C, ma in questo caso con supporto al protocollo Thunderbolt 3 che permette non solo di collegare un terzo monitor, ma anche una eGPU. Sul fronte wireless infine ritroviamo le ultime tecnologie quali Wi-Fi 6 (ultima generazione della specifica) e Bluetooth 5.1.

Il prezzo? Solo 382,49 euro scontato di 67,50 euro, un prezzo decisamente conveniente per quella che è a tutti gli effetti una configurazione di altissimo livello. Sfortunatamente l’offerta su Amazon sarà disponibile solo per poche ore, quindi meglio affrettarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.