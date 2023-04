Mini PC (Core i5-12, 16/512GB, W11Pro) a prezzo stracciato

Non tutti i Mini PC sono uguali: quello di SNUNMU che segnaliamo qui oggi unisce una potenza di calcolo notevole a un design ricercato e ad alcune funzionalità esclusive che passeremo in rassegna a breve. Iniziamo col sottolineare che può essere acquistato approfittando di un coupon sconto dal valore di 100 euro attivabile con un semplice click.

Il Mini PC di SNUNMU con lettore di impronte: l’affare

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Sotto la scocca, invece, trovano posto le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Core i5-8259U affiancato dalla GPU Intel Iris Plus Graphics 655 per l’elaborazione dei contenuti grafici, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con unità SATA aggiuntive), porte USB 3.0 Type-A e Type-C, slot Ethernet, due uscite video HDMI e una VGA, jack audio. C’è anche un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica, sulla parte superiore del case. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di comprare questo Mini PC di SNUNMU al prezzo finale di soli 349 euro grazie al coupon sconto da 100 euro che puoi attivare in un click.

Si tratta di un vero affare, considerando le caratteristiche del comparto hardware integrato e le sue potenzialità, da mettere al servizio della produttività quotidiana, dello studio, della navigazione o dell’intrattenimento. Per saperne di più puoi leggere la descrizione completa con le recensioni scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro un paio di giorni al massimo, così da poterlo mettere sulla propria scrivania.

