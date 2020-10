Chuwi CoreBox: il Mini PC di fascia alta in offerta

I Mini PC stanno riscuotendo sempre più interesse da parte di utenti interessati a prodotti facilmente trasportabili, ma che abbiano anche una buona potenza computazionale per svolgere le attività basilari come modifica di documenti, apertura di email e apertura di file multimediali. Quest’oggi vi parliamo di un Mini PC che ha davvero poco da invidiare ai computer più performanti e in sconto su Amazon tramite un coupon da applicare prima dell’acquisto.

Mini PC CoreBox della Chuwi in offerta su Amazon

Ecco quindi il Mini PC CoreBox della Chuwi che di “mini” ha solo l’aspetto estetico. Corebox, infatti, utilizza il processore Intel Core i5-5257u, che soddisfa le funzioni quotidiane richieste, ma può anche eseguire il multitasking e può gestire al meglio l’elaborazione delle immagini anche dal lato gaming. Supporta la decodifica video 4K, poiché il Mini PC è dotato di scheda grafica Intel Iris Graphics6100 con supporto a DirectX 12 a 1,05 GHz.

All’interno del CoreBox poi troviamo un RAM LPDDR3 da 8 GB e un SSD M.2 da 256 GB con il supporto per espansione HDD da 2,5 pollici. Il MiniPC poi offre una comoda connettività con due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, due porte HDMI, una porta LAN, slot per schede TF e due jack separati per cuffie e microfono. Non mancano poi il supporto al Wi-Fi a doppia banda e al Bluetooth 4.2.

Con le dimensioni di appena 17.3 x 15.8 x 7.3 cm e un peso di circa 1.7 Kg, questo Mini PC può essere portato ovunque e garantisce una grande versatilità per qualsiasi tipologia di utilizzo. Insomma, non fatevi scappare questa imperdibile offerta Amazon che vi permette di portarvelo a casa a 20 euro in meno rispetto al prezzo di listino.