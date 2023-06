Attiva il coupon: 103€ di sconto sul Mini PC di Beelink

Non bisogna far altro che attivare il coupon su Amazon per abbattere il prezzo di Beelink EQ12 Pro e allungare le mani su questo ottimo Mini PC con uno sconto totale di 103 euro. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma non solo, anche allo studio e all’intrattenimento multimediale. Per passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da poter essere certi di ricevere immediatamente gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite.

Beelink EQ12 Pro: il Mini PC è un affare su Amazon

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core-i3 N305 di tredicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD PCIe da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a ulteriori 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. tripla uscita video (due HDMI 2.0 e una Type-C con DisplayPort) con supporto alla risoluzione 4K, doppio slot Ethernet 2.5 Gigabit, porte USB 3.2 Type-A e jack audio. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

A racchiudere il tutto è un case compatto e dal profilo elegante, ottimizzato per una dissipazione del calore efficiente e silenziosa. La promozione di oggi permette di acquistare Beelink EQ12 Pro al prezzo finale di soli 366 euro invece di 469 euro come da listino, grazie al doppio sconto proposto da Amazon di cui approfittare attivando il coupon dedicato che va ad aggiungersi alla riduzione della spesa applicata in automatico.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine ha inoltre la certezza di ricevere il Mini PC direttamente a casa già domani, grazie alla spedizione gratuita offerta dall’e-commerce. Considerando lo sconto totale di 103 euro si tratta di un affare da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.