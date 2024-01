Mini PC con COUPON SCONTO: CPU Intel, 16GB/1TB e W11

È sufficiente un click per attivare il coupon dedicato su Amazon e acquistare ACEMAGIC AK1 Plus al suo prezzo minimo storico. Le caratteristiche del Mini PC, tra le altre cose bello da vedere, lo rendono adatto al lavoro, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

ACEMAGIC AK1 Plus: il Mini PC è in forte sconto

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless. Le porte di connessione presenti sul case sono USB 3.0 e 2.0 Type-A, slot Ethernet, due uscite video HDMI con supporto al collegamento simultaneo di due schermi con risoluzione massima 4K e jack audio. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. C’è inoltre in dotazione un sistema di illuminazione RGB e il Mini PC può essere nascosto dietro al monitor grazie al supporto VESA incluso nella confezione (insieme a manuale utente, adattatore per l’alimentazione e cavo HDMI). Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 249 euro, grazie allo sconto di 70 euro proposto oggi e da ottenere attivando il coupon dedicato, ACEMAGIC AK1 Plus è un ottimo affare. Si tratta a tutti gli effetti di un computer completo e versatile, adatto a produttività, studio e intrattenimento.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine può contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un giorno gestita dalla logistica di Amazon. In altre parole, mettendolo ora nel carrello, domani lo si potrà vedere sulla propria scrivania.

