Mini PC con CPU Intel e 16/512GB: GIÙ il PREZZO su Amazon

Oggi in sconto di 80 euro su Amazon, NiPoGi AK1 PLUS è un Mini PC bello da vedere e completo, promosso da centinaia di recensioni sull’e-commerce con una media voto molto alta (4,6/5 stelle). Vediamo cosa lo rende un affare da cogliere al volo, per mettere sulla scrivania quello che è a tutti gli effetti un computer desktop, racchiuso però in un formato quasi tascabile.

NiPoGi AK1 PLUS: cosa offre il Mini PC con CPU Intel

Le specifiche tecniche integrate lo rendono adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Eccole: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Queste, invece, sono le porte di connessione presenti sul case: due USB 2.0, due USB 3.0, doppia uscita video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa, l’immagine qui sotto mostra il design, compatto ed elegante.

Al prezzo finale di soli 209 euro, grazie allo sconto di 80 euro (-28%) applicato in automatico, NiPoGi AK1 PLUS nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Per approfittare dell’offerta non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: è tutto pronto per mettere il Mini PC nel carrello.

Infine, segnaliamo che Amazon garantisce la disponibilità immediata e gestisce la spedizione con la consegna gratuita entro domani. Sceglindo di effettuare subito l’ordine si riceverà il prodotto in meno di 24 ore, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.