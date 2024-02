Mini PC con CPU Intel, 16/512GB e WiFi6: attiva il coupon -50€

Su Amazon è arrivato un nuovo Mini PC: è il modello BOSGAME E1 e oggi è proposto con uno sconto molto interessante. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma non solo, anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Per approfittare dell’offerta non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

BOSGAME E1, il Mini PC: le specifiche tecniche

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel N100 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB (espandibile fino a 4 TB), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Le porte di connessione presenti sul case sono quelle visibili nell’immagine qui sotto: due uscite video HDMI 2.0 e una USB-C con supporto DisplayPort per il collegamento simultaneo di tre monitor con risoluzione fino a 4K, quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, doppio slot Ethernet e jack audio. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

A quanto è proposto? Grazie al coupon sconto da attivare è possibile acquistarlo con una spesa davvero contenuta, al prezzo finale di soli 239 euro. È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon. Non è tutto: nella confezione sono inclusi accessori extra come la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e un cavo HDMI.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, il Mini PC arriverà direttamente a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita. Segnaliamo infine che le recensioni pubblicate da chi l’ha già messo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle.