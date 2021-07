Mini PC con CPU Intel Core: PREZZACCIO su Amazon

Se stai cercando un Mini PC in grado di le operazioni della produttività quotidiana, la navigazione, la comunicazione e l'intrattenimento, sei nel posto giusto: oggi il modello MinisForum U700 è proposto con un forte sconto su Amazon, in offerta lampo. Non perdere tempo.

Amazon, Mini PC: MinisForum U700 è l'occasione di oggi

Sono queste le specifiche tecniche che troverai nel case compatto del dispositivo: processore Intel Core i5-5257U, GPU Intel Iris Graphics 6100, 16 GB di RAM DDR3 con possibilità di upgrade fino a 32 GB, SSD M.2 2280 da 256 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, uscite video HDMI e mini-DisplayPort con supporto alle configurazioni multi-monitor e alla risoluzione 4K, due slot Ethernet, porte USB 3.0 e USB-C, lettore di schede microSD, jack audio da 3,5 mm e microfono. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo a casa tua in un paio di giorni, al prezzo di 305,99 euro invece di 379,99 euro come da listino, se approfitti dello sconto proposto in questo momento da Amazon.