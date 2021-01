Piccolo ed economico, ma abbastanza potente per gestire le operazioni base della produttività (email, editing documenti, comunicazione, navigazione), la didattica a distanza e l’intrattenimento multimediale: MinisForum Z83-F è un Mini PC proposto oggi su Amazon con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questa categoria.

MinisForum Z83-F: il Mini PC in sconto del 21%

Queste le specifiche tecniche incluse: processore quad core Intel Atom X5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM, unità eMMC da 64 GB per lo storage, modulo WiFi dual band, Bluetooth 4.1, slot per schede SD fino a 128 GB, due porte USB 2.0 e una 3.0, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Tutto questo in dimensioni pari a solo 12x12x2 centimetri (peso 620 grammi) con design fanless (senza ventole) e acquistabile oggi al prezzo di soli 110,49 euro invece di 139,99 euro come da listino. Nella confezione sono inclusi il cavo HDMI per la connessione al monitor e una staffa di montaggio. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon è valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.