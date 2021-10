MINI PC, cuore Ryzen 7 Pro: sconto e potenza insieme

Uno scatolotto di piccole dimensioni con dentro la potenza di un desktop, la portabilità di un laptop e il prezzo di una grande occasione. Tutto ciò è il Mini PC Minis Forum “Ryzen 7 Pro 2700U”.

MINI PC: potenza Ryzen, sconto Amazon

Già dal nome il senso è chiaro: cuore Ryzen 7 Pro, per tenere altissima l'asticella nonostante le dimensioni possano ingannevolmente far pensare ad una corsa al compromesso. Ma non è tutto: le specifiche prevedono altresì grafica Radeon Vega 10, 16GB di RAM e SSD da 512GB.

In queste ore Minis Forum ha tagliato il prezzo di questo modello del 20%, potendolo così mettere nel carrello Amazon a soli 509,99 euro: una vera bomba di Mini PC a prezzo d'occasione, insomma, dove con un solo click è possibile risparmiare ben 130 euro sul totale.

Grazie a questa offerta il Mini PC raggiunge il suo miglior prezzo di sempre. La spedizione è immediata e gratuita, non devi far altro che completare subito l'acquisto prima che lo sconto lampo vada a terminare. Nel giro di poche ore potrai accenderlo e trovarti di fronte l'interfaccia Windows 10 Pro a disposizione. Ottime le recensioni raccolte: ideale per l'home working, perfetto per la normale produttività casalinga o per lo studio, versatile in caso di mobilità tra ufficio e smart working. I 130 euro avanzati, invece, sono un plus impossibile da non considerare.