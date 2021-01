Mini PC di fascia alta Ryzen 7 16/512 GB in offerta

In questo articolo vogliamo proporvi un mini PC tra i più potenti disponibili su Amazon, che torna in offerta con un interessante sconto. Stiamo parlando del Beelink GTR, un piccolo computer equipaggiato con processore Ryzen 7 di terza generazione.

Mini PC Beelink GTR: caratteristiche tecniche

Parlando proprio del processore, si tratta di una CPU top di gamma. L’AMD Ryzen 7 3750H offre 4 core e ben 8 thread grazie alla tecnologia SMT, per una frequenza massima di addirittura 4GHz. Laddove già questo basterebbe a renderla una delle migliori CPU mobile sul mercato, non va trascurata la scheda video integrata Vega 10. La GPU in questione è in grado di far girare agevolmente i giochi più recenti, con un framerate adeguato, naturalmente con i dovuti compromessi sul fronte dei dettagli. Anche se ben lontano quindi da una configurazione dedicata ai videogiochi, il GTR offre potenza a sufficienza per svolgere qualsiasi operazione, con il vantaggio di un formato ridotto ai minimi termini.

Ad accompagnare la pietra miliare di AMD, ci sono 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB. Tra gli aspetti più interessanti inoltre troviamo un lettore di impronte digitali ed un microfono integrati. Il primo permette di aggiungere un ulteriore livello di protezione ai propri dati, impostando la propria impronta per l’accesso al sistema operativo. Il secondo invece permette di gestire il PC semplicemente con la propria voce, grazie all’assistente vocale Cortana di Microsoft.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Sono ben 6 le porte USB tutte USB 3.0, a cui si aggiunge una porta USB Type-C. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per aumentare notevolmente la velocità di trasferimento. Le uscite audio/video sono ben 3, due porte HDMI ed una DisplayPort che permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Chiudono il cerchio il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.1. In conclusione un PC dal prezzo non proprio contenuto, ma da un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente considerate le prestazioni che è in grado di offrire.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il PC è acquistabile su Amazon per soli 799 euro, con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.