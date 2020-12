Mini PC di fascia alta scontato di oltre 100 euro

Quello che vi suggeriamo in questa giornata di festa, è uno dei migliori mini PC in assoluto disponibili sul mercato in quanto a prestazioni. Stiamo parlando del Beelink GTR Mini equipaggiato con processore Ryzen, una soluzione di grande potenza contenuta in uno spazio ridotto al minimo.

Beelink GTR Mini Ryzen 5: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, il PC monta un AMD Ryzen 5 3500H, una CPU da 4 core e ben 8 thread per una frequenza massima di 3,7GHz. Si tratta della terza generazione di processori mobile della società americana, che integra una scheda video Radeon Vega 8. Questa VGA è in grado di gestire discretamente i giochi più recenti, chiaramente con i dovuti compromessi sul piano dei dettagli.

Ad uno dei migliori processori mobile, si affiancano ben 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Una configurazione di alto livello, indirizzata a chi principalmente lavora su computer con carichi importanti, con la conseguente necessità di prestazioni elevate. Tuttavia il dispositivo non guasta neanche in casa, soprattutto in un periodo dove smart working e DAD caratterizzano le nostre giornate. La soluzione di Beelink permette di avere una macchina potente, con un costo minimo in termini di spazio.

Sul fronte della connettività è un computer decisamente all’avanguardia. Ben 7 le porte USB, tutte 3.0 di cui una USB Type-C, a cui si affiancano due porte HDMI ed una DisplayPort per configurazioni multimonitor e due porte RJ45 Gigabit LAN per combinare due connessioni cablate. Non manca naturalmente il jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono. È presente perfino un lettore di impronte digitali per l’accesso al computer ed un microfono integrato per sfruttare i comandi vocali di Alexa e Cortana. Sul versante wireless invece ritroviamo addirittura il supporto al Wi-Fi 6, la nuova specifica per le reti senza fili, ed il Bluetooth 5.0. Interessante anche la possibilità di sostituire l’SSD con uno più capiente, a cui sommare un eventuale HDD da 2,5 pollici.

Parliamo quindi di una configurazione di fascia molto alta, che al prezzo di 619,65 euro, con uno sconto di ben 109,35 euro su Amazon, rappresenta un vero e proprio affare.