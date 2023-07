MINI T9 Plus: il nuovo Mini PC è tuo con il coupon -50€

Il vivace mercato dei Mini PC ha appena accolto una new entry: è il modello MINI T9 Plus appena sbarcato su Amazon e già protagonista di un’offerta lancio che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto dal valore di 50 euro che ne fa crollare il prezzo finale. Può gestire con disinvoltura le operazioni della produttività quotidiana, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

Appena arrivato su Amazon, questo Mini PC è già in offerta

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati. Sul fronte delle specifiche tecniche, invece, integra le seguenti caratteristiche: processore Intel N95 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, tre porte USB 3.1, altrettante uscite HDMI per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Al costo di soli 179 euro è un affare da cogliere al volo.

Attenzione: è in forte sconto anche l’altra versione disponibile, quella con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, al prezzo finale di soli 144 euro, sempre grazie a un coupon dedicato da attivare. Ognuno scelga il modello più adatto a soddisfare le proprie esigenze (noi consigliamo il primo).

Per entrambe le versioni di DIVINPC MINI T9 Plus, Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC già entro domani, così da poterlo mettere subito sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.