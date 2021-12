Mini PC economico: 8/128 GB, W10 Pro (coupon -20€)

Tra i marchi che si stanno affermando nel territorio dei Mini PC c'è anche SNUNMU, che per far conoscere il proprio brand propone una serie di offerte davvero niente male. Una di queste è quella che permette di acquistare l'unità in promozione oggi su Amazon approfittando di un coupon sconto da 20 euro.

SNUNMU, il Mini PC compatto e low cost

Le sue specifiche tecniche lo rendono adatto a navigazione, intrattenimento multimediale, didattica a distanza e a gestire le operazioni base della produttività: processore Intel Atom x5-Z8350, GPU Intel HD Graphics 400, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l'archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, uscite VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0, slot Ethernet e lettore di schede microSD. Per qualsiasi altra informazione è possibile far riferimento alla descrizione completa del prodotto

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Oggi questo Mini PC low cost può essere tuo prezzo finale di 169,90 euro approfittando del coupon proposto da Amazon. Se lo acquisti ora, la spedizione gratuita è immediata e lo riceverai prima di Natale.