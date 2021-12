Pendrive 128 GB ultraveloce: sotto l'albero con lo sconto

Avere sempre con sé una pendrive non è importante: è essenziale. Meglio ancora se capiente, così da ridurre lo storage di un SSD o un disco fisso a dimensioni talmente contenute da poter essere nascoste in tasca. Oggi, quella da 128 GB della linea SanDisk Extreme Go, con design robusto e votata alla portabilità, si trova in forte sconto su Amazon.

SanDisk Extreme Go: la pendrive USB 3.2 da 128 GB in offerta

Basata sullo standard USB 3.2 (con connettore di tipo Type-A per risultare compatibile ovunque), raggiunge la velocità di 395 MB/s in fase di lettura e di 180 MB/s in scrittura. Così, il trasferimento anche dei file più pesanti sarà immediato, riducendo le attese al minimo indispensabile. Per tutti gli altri dettagli su specifiche, caratteristiche e funzionalità fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento la pendrive USB 3.2 da 128 GB della linea SanDisk Extreme Go è acquistabile su Amazon al prezzo di soli 37,58 euro invece di 48,03 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio e possibilità di farla trovare sotto l'albero: sarà di certo un regalo di Natale hi-tech gradito.