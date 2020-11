Mini PC espandibile e multimonitor in offerta

Siete alla ricerca di un buon PC, ma con un formato quanto più piccolo possibile? Per la settimana del Black Friday vi segnaliamo un ottimo prodotto che Amazon propone in offerta: l’AWOW AK34. Un Mini PC dalle ottime performance ideale per casa ed ufficio, espandibile e con dimensioni ridotte al minimo indispensabile.

Mini PC AWOW AK34: caratteristiche tecniche

Partendo dall’hardware, l’AWOW AK34 offre un processore Intel Celeron J4205 da ben 4 core ad una frequenza massima di 2,6GHz. Questo è accompagnato da 6GB di memoria RAM dual channel ed un SSD M.2 Kingston da 256GB. Una configurazione che offre le prestazioni ideali per le funzioni d’ufficio, come la gestione del pacchetto Office, perfetto per lo smart working o lezioni a distanza. Come suggerito in apertura inoltre la memoria è espandibile. Questo significa che potremo non solo sostituire l’SSD, con un’alternativa più capiente, ma anche aggiungere un ulteriore HDD da 2,5 pollici per chi di spazio non ne ha mai abbastanza. Non manca il supporto all’attacco VESA per fissare il PC direttamente al monitor.

Tuttavia l’aspetto più interessante di questo piccolo, ma potente PC, è la connettività. Le due porte HDMI offrono la possibilità di collegare fino a due monitor 4K a 60fps. Le due porte Gigabit LAN invece (rare su questo tipo di prodotto) permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse connessioni. Ben 5 le porte USB 3.0 accompagnate da uno slot per microSD ed un jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono.

Ad un prezzo di soli 199,99 euro su Amazon, con uno sconto di 50 euro, è un piccolo affare per chi cerca un buon computer con un ingombro davvero minimo.