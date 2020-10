Mini-PC fanless a poco più di 100 euro su Amazon

A chi cerca un dispositivo compatto e silenzioso, oggi proponiamo un mini-PC fanless. I mini-PC fanless non includono alcuna ventola per il raffreddamento, ma trovano la dissipazione in un heatspreader passivo. Il vantaggio lo si riscontra nelle dimensioni, oltre che ovviamente nel rumore emesso.

PC desktop: mini-PC fanless in offerta su Amazon con processore Intel dual-core

Il mini-PC in questione è supportato da un processore Intel Celeron N3550 dual-core in grado di raggiungere una frequenza di 2,4GHz. A questo si affiancano 4GB di memoria RAM DDR4 e 64GB di memoria di archiviazione eGBC. Si tratta di un PC senza grosse pretese in termini di prestazioni, ma capace di gestire senza problemi il pacchetto Office di Microsoft. Naturalmente lo stesso si può dire dei contenuti multimediali e della navigazione internet, di cui si può fruire senza problemi in termini di performance.

Come premesso infatti uno dei primi vantaggi di questi dispositivi sta nelle dimensioni. Seppur mantenendo una lunghezza ed una larghezza simile ai prodotti concorrenti (12×12 cm), l’altezza di questo mini-PC è quasi dimezzata: solo 2,8 cm. Secondo fattore a vantaggio del PC è la rumorosità. L’assenza di ventole fa si che il mini-PC sia decisamente più silenzioso rispetto alle alternative con dissipazione attiva, rendendolo praticamente inudibile. Sarà difficile notare differenze tra quando è in funzione e quando no, rendendo l’esperienza di studio, lavoro o intrattenimento esente da qualsiasi distrazione.

Dal punto di vista della connettività, le dimensioni limitano leggermente la quantità di porte. Tuttavia ritroviamo comunque una RJ45 per la connessione via cavo, un’uscita HDMI ed una porta USB 3.0. Non manca un modulo Wi-Fi e Bluetooth per le connessioni senza fili ed un jack combinato per cuffie e microfono.

Al prezzo di 110,41 euro su Amazon con uno sconto di circa 20 euro, il mini-PC fanless rappresenta senza dubbio un’interessante alternativa per chi cerca un PC non solo con il minor ingombro possibile, ma anche e forse soprattutto estremamente silenzioso.